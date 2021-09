Damascelli su Il Giornale: "Questo per Allegri vale un ko con la sua 'halma, halma'"

Tony Damascelli nel suo "commento" per Il Giornale, a proposito della Juventus ha scritto: "Ha vinto la Jubentus, ha perso Allegri. Tre gol realizzati dalle "riserve" Kean, Chiesa, De Ligt, quelli che "vogliono giocare nella Juventus", partita stramba come era stramba la formazione d'avvio scelta dal fenomeno di Livorno che ha tenuto a riposo Locatelli, schierando De Sciglio a sinistra e McKennie in mezzo al campo, uno scarabocchio presuntuoso non un disegno tattico intelligente, sempre tenendo fede all'arroganza dell'allenatore che presume di essere più importante dei suoi dipendenti. Allegri ha continuato a strillare "halma, halma" ai suoi ma non ha ancora compreso che se c'è un qualcosa di cui la Juventus abbisogna è la tensione agonistica".