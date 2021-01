Danilo: "Contro l'Inter non siamo stati all'altezza e siamo i più delusi per il ko di San Siro"

"Siamo i più delusi per il risultato e per la prestazione. Non siamo stati all'altezza e non è stata una prestazione da Juventus. Abbiamo la fortuna di giocare domani e di dimostrare quello che siamo e che siamo all'altezza di giocare per la Juve". A dirlo è Danilo, difensore della Juventus che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli che assegnerà la Supercoppa Italiana.

