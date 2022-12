Danilo-Juventus avanti insieme fino al 2026: procedono spedite le trattative per il rinnovo

vedi letture

Proseguono le trattative per allungare il contratto di Danilo, attualmente in scadenza nel 2024. La Juventus, come riportato da Tuttosport, vuole proseguire insieme al brasiliano che, a sua volta, vuole continuare insieme ai bianconeri. Il nuovo accordo dovrebbe concludersi entro la fine del mese e quindi prima del 2023, con un prolungamento di due stagioni, ovvero fino al 2026.