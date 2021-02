Danilo: "La sconfitta in Serie A con l'Inter ci ha fatto male, ma siamo ripartiti più forti di prima"

vedi letture

Il difensore bianconero Danilo, intervistato da Sky Sport, è tornato a parlare quest'oggi della miccia accesa nella sua Juventus dalla sconfitta patita contro l'Inter nel derby d'Italia in campionato: "È un fattore sia mentale che tattico. Perdere quella sfida ci ha fatto pensare, ci ha fatto ragionare perché non ce lo aspettavamo. La sconfitta coi nerazzurri in campionato ci ha fatto male e quindi siamo ripartiti più forti di prima. Le grandi squadre fanno così: devono ricompattarsi e tornare a vincere immediatamente", le parole del brasiliano dopo la rivincita a favore della "Vecchia Signoria" in Coppa Italia.