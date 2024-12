Danilo verso Napoli. Per Conte può fare tre ruoli, se arriva partirà anche un terzino

vedi letture

Il Napoli è alla ricerca delle pedine giuste nel mercato di gennaio. La prima è un difensore centrale affidabile che il club azzurro ha individuato da tempo in Danilo della Juventus: secondo Repubblica, l’avventura del brasiliano con la Juventus è ai titoli di coda, i bianconeri lo hanno comunicato al diretto interessato che da sempre è favorevole a un trasferimento al Napoli.

Per Conte si tratterebbe di jolly difensivo, in grado di giocare da centrale, terzino destro e sinistro. Il suo arrivo “liberebbe” Spinazzola ed escluderebbe Biraghi dalla Fiorentina, ma tra il dire e il fare - si legge - c’è di mezzo un accordo tra Juventus e Napoli che al momento non c’è perché Giuntoli vuole monetizzare dalla cessione. Manna non intende versare indennizzi, ma bisogna fare in fretta prima di andare su altre soluzioni.