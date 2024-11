Darmian colonna dell'Inter ma cresciuto nel Milan: "Settore giovanile rossonero scuola di vita"

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha toccato vari temi nel corso della sua lunga intervista con Cronache di Spogliatoio.

Per esempio, Darmian ha ripercorso le prime tappe della sua carriera calcistica, ma sarebbe forse meglio dire della sua vita: "Sono cresciuto in una realtà di paese, a Rescaldina. Poi sono entrato nel settore giovanile del Milan, che è stato una scuola di vita. Il comportamento era fondamentale, volevano che tu portassi avanti di pari passo il calcio e la scuola. Sappiamo tutti quanto sia difficile emergere a grandi livelli. I miei genitori me lo dicono sempre: ‘Siamo stati fortunati, eri proprio un bambino tranquillo’. Anche adesso ho passioni come il design e l’abbigliamento. Da bambino mi fecero un questionario: ‘Cosa vuoi fare da grande?’. Scrissi ‘Il pizzaiolo’… ma non so perché, forse perché mi piace mangiare la pizza".

Ma è vero che è considerato un portafortuna? Spiega Darmian: "I miei compagni dicono che porto fortuna. Anzi, che ho proprio c*lo! A un certo punto della partita ho provocato un rigore. Ma i miei compagni erano sereni: ‘L’ha fatto Darmian, lo sbaglia sicuro!’. E alla fine Henry lo ha sbagliato veramente! Quella partita è stata una montagna russa ed è stata fondamentale per la vittoria della Seconda Stella. Alla fine è andato tutto bene… un po’ per merito nostro, un po’ per merito della mia fortuna dai (ride)! A parte gli scherzi, credo che uno la fortuna la attiri e la crei sulla base di quello che è tutti i giorni".

