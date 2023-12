Darmian e il suo futuro: "Il mio augurio è chiaro: restare l''Inter il più a lungo possibile"

vedi letture

Matteo Darmian, in vista del match di domani sera contro la Real Sociedad in Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rispondendo anche ad una domanda in merito al suo futuro all'Inter:

Come vive i continui cambi di ruolo all'interno della squadra?

"Non mi pesa. Mi trovo bene, ma questo accade anche grazie ai compagni e allo staff che mi mettono nelle migliori condizioni. Da parte mia c'è la voglia di migliorare ogni giorno quando vado al campo e di dare il mio contributo alla squadra quando sono chiamato in causa".

Quanto è importante per l'Inter cercare di raggiungere il primo posto nel girone di Champions?

"Ci teniamo, sappiamo quanto è importante arrivare primi nel girone. Domani sarà difficile contro un avversario forte che ha dimostrato di esserlo in tutto il girone, non solo all'andata con noi dove nella prima parte di gara abbiamo sofferto. Domani servirà una partita attenta e concentrata per portare a casa la vittoria".

L'Inter ha in mano un'opzione per prolungare automaticamente il suo contratto. Il suo desiderio quale sarebbe?

"Avere la fiducia dell'ambiente, dei tifosi, dello staff e del club fa piacere e ti aiuta molto. Quello che mi auguro io è di rimanere qua il più a lungo possibile".