Ufficiale David annuncia l'addio al Lille: "Ogni storia ha un inizio e una fine. È ora di salutarvi"

Era nell'aria, ma adesso è anche ufficiale. Jonathan David lascerà il Lille al termine della stagione a parametro zero, come lui stesso ha annunciato con un video molto toccane sul suo profilo Instagram, nel quale ha parlato del suo periodo trascorso in Francia:

"Ogni storia ha un inizio e una fine. Volevo dirvi personalmente che, dopo così tanti anni al club, è ora di salutarvi. Ho trascorso cinque stagioni meravigliose qui, so che non è sempre stato facile, ma spero che con i miei gol e le mie esultanze sia riuscito a portarvi un po' di gioia. In particolare il campionato francese e anche il trofeo dei campioni di Ligue 1, e credo che con questi due trofei insieme, abbiamo portato molta gioia e piacere. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff, il team tecnico e medico, i dirigenti, tutti quelli che ho incontrato e con cui ho trascorso mesi al club. Grazie di cuore per tutto ciò che mi avete dato personalmente in questi anni. Grazie dal profondo del mio cuore e, infine, ai tifosi. So che non ho avuto un inizio facile, ma mi siete sempre stati accanto. Mi avete sostenuto in tutti i momenti difficili e per questo vi porto davvero nel cuore e vi ringrazio infinitamente per tutti i bei momenti che abbiamo condiviso. Siete stati dietro alla squadra, dietro a me, incoraggiandoci, permettendoci di vivere stagioni come quelle che abbiamo avuto. Grazie".

Sono tanti i club interessati all'attaccante, uno su tutti è sicuramente il Napoli, ma anche Juventus e Inter hanno chiesto informazioni sul classe 2000.