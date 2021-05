De Boer: "Contento per De Vrij. Ai miei tempi hanno cambiato 3-4 tecnici, ora è un'altra Inter"

Intervistato da TuttoSport, Frank De Boer, oggi ct dell’Olanda di Stefan De Vrij ma in passato tecnico dell’Inter, ha fatto i complimenti ai nerazzurri per lo Scudetto vinto: “Sono molto contento per Stefan e in generale per tutta l’Inter, a partire dai tifosi. Parliamo di un top club, è bello che sia tornato a trionfare dono anni di dominio della Juve”.

De Boer si è poi soffermato sulla sua breve avventura alla guida dell’Inter: “Sono pochi i giocatori rimasti in squadra da allora. Era un momento difficile, hanno cambiato tre-quattro allenatori, oggi è un’altra Inter”.