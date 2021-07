De Bruyne titolare, Hazard in panchina. Le ultime sul Belgio in vista della sfida all'Italia

Kevin De Bruyne sì, Eden Hazard verso il no. Queste le ultime sui due grandi acciaccati in casa Belgio in vista della sfida contro l'Italia di questa sera alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il centrocampista del Manchester City dovrebbe aver smaltito del tutto l'infortunio alla caviglia rimediato nella sfida contro il Portogallo, mentre l'esterno non verrà rischiato, dopo il problema muscolare accusato domenica scorsa. Al suo posto probabile l'inserimento di Dries Mertens, al momento in vantaggio su Carrasco. Per il resto formazione fatta, con Courtois in porta, Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen in difesa, Witsel e Tielemans comporranno la linea mediana, con Thorgan Hazard e Meunier sugli esterni.

Belgio (3-4-2-1): Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Mertens; Lukaku. Ct: Martinez.