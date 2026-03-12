De Canio sicuro: "Davis è pronto per un top club. Con Zaniolo tra le migliori coppie di Serie A"

In vista del posticipo del sabato sera della 29^ giornata tra Udinese e Juventus è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto il tecnico di lungo corso Gigi De Canio. Queste le sue parole: "L’Udinese è altalenante nel rendimento in termini di risultati, penalizzata credo più dagli infortuni che via via hanno parcheggiato i suoi uomini chiave, Zaniolo su tutti, mentre la Juventus non ha ancora gli equilibri di squadra nonostante l’eccellente lavoro di Spalletti, a conferma che un allenatore può essere molto bravo, ma tutto dipende poi dalla qualità e dalla personalità dei giocatori".

Ancora sulla Juventus: "Spalletti ha dato un’identità e tanti giocatori sono migliorati, ma questa il problema della Juventus non si è risolto. E per problema intendo la mancanza di campioni, di giocatori con cui si può primeggiare in campionato e in Europa, dove servono i leader carismatici".

Infine, su Davis: "Pronto per un top club? Sì a livello tecnico perché Davis sa giocare al calcio, ma il punto interrogativo resta sempre legato all’affidabilità messa in dubbio dagli infortuni, come per Zaniolo, e questo è l’unico handicap di una coppia d'attacco che giudico tra le più forti del campionato per tecnica e fisicità".