TMW Radio De Canio: "Allenatore manager e recuperare i nostri valori: così cambierei il calcio italiano"

Il tecnico Gigi De Canio ha parlato a TMW Radio durante Maracanà per dire la sua sullo stato del calcio italiano e sulle modifiche che a suo modo di vedere potrebbero aiutare nello sviluppo presente e futuro:

Como esempio da seguire?

"Bisognerebbe abbandonare i vecchi luoghi comuni di fisicità, perché il calcio è tecnica. Il calcio lo fai con i giocatori di qualità. Se li hai, lo spettacolo è direttamente proporzionale. Quello che fa il Como è l'esempio che i difensori sanno fare i difensori ma anche partecipare alla costruzione del gioco. E' un esempio da seguire".

Cosa aggiunge?

"Bisognerebbe cambiare la filosofia di calcio, il modo di vederlo. L'allenatore è un uomo della società, è proprio questo il cambio da fare in Italia. Considerare l'allenatore come un dirigente societario, invece lo si considera solo se vince o meno una partita. Deve cambiare la filosofia. In Italia siamo schiavi di tanti luoghi comuni che non ci fanno crescere. Noi a un certo punto abbiamo abbandonato la scuola italiana. Non abbiamo più un vero difensore, ma solo giocatori ibridi. Dobbiamo riappropriarci di alcuni aspetti che ci contraddistinguevano in passato. C'è bisogno del supporto della società, che vada nella direzione della qualità".