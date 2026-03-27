De Canio e l'Invicta Matera: dopo solo sei mesi termina il rapporto fra tecnico e club

L’esperienza di Luigi De Canio all’Invicta Matera, club impegnato nel campionato di Promozione lucana, si è interrotta dopo pochi mesi dal suo arrivo nell’agosto dello scorso anno quando l’esperto tecnico – con esperienze fra le altre con Napoli, Lecce, Udinese e Genoa – aveva accettato di chiudere la propria carriera da dove aveva iniziato cinquant’anni fa con la maglia del FC Matera.

Lo riferisce l’edizione barese del Corriere della Sera che ricorda come De Canio avesse accettato la proposta del club in estate andando a rivestire il ruolo di responsabile dell’area tecnica e consulente con l’obiettivo di contribuire al rilancio del calcio nella città dei Sassi dopo l’esclusione del Matera dalla Serie D. Un arrivo che aveva acceso l’entusiasmo in una piazza ferita, ma un’esperienza che è durata solo una manciata di mesi. Già nelle ultime settimane infatti il tecnico non si era visto allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno anche se la notizia dell’addio ha sorpreso molti in città.

I motivi di questo addio non sono ancora noti, con De Canio che ha solo annunciato il proprio passo indietro senza ulteriori commenti o spiegazioni. Anche se tutti a Matera, e probabilmente anche l’allenatore/dirigente, speravano in un’altra conclusione visto il profondo legame fra Matera e lo stesso De Canio.