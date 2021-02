De Canio sul Napoli: "Gattuso ha messo gli uomini di qualità, partita diversa dalle ultime"

vedi letture

Luigi De Canio, opinionista di Canale 21, ha analizzato il match contro il Benevento da parte degli azzurri: "Il Napoli ha messo i suoi uomini di miglior qualità, ne è uscita una partita totalmente diversa dalle ultime. La squadra ha dominano in lungo e in largo, ci si è rimessi in carreggiata. La squadra di Gattuso può ancora dire la propria. Stasera è stato recuperato Ghoulam, ma anche Mertens. Però il Napoli però ha perso Koulibaly per un’ingenuità".