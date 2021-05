De Laurentiis sfoglia la margherita del tecnico: nel week-end incontro con l'entourage di Allegri

Massimiliano Allegri è la prima scelta del Napoli e nel fine settimana arriveranno aggiornamenti importanti in questo senso. A farlo sapere è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il prossimo weekend è atteso in Italia l'entourage dell'allenatore toscano, appetito anche dal Real Madrid. Il club azzurro dovrà prima capire, per l'appunto, cosa farà la Casa Blanca, opzione sicuramente maggiormente gradita a Max. Quella azzurra sembra però l'alternativa più credibile per il tecnico toscano.