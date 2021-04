De Laurentiis si schiera con Guardiola: "Finalmente una persona intelligente e responsabile"

Tweet di Aurelio De Laurentiis per dirsi totalmente d'accordo con il manager del Manchester City Pep Guardiola. "È troppo, stanno uccidendo i calciatori. Sono esseri umani, non macchine", ha detto ieri il manager catalano lamentandosi contro FIFA e UEFA per le troppe partite in calendario.

Una presa di posizione che oggi ha voluto cavalcare anche il numero uno del Napoli: "Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola infatti dice: "troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori". E' quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola", ha scritto ADL.