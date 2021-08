De Ligt saluta CR7: "Un onore averti come compagno. Sei l'esempio perfetto per tutti"

Anche Matthijs De Ligt ha voluto salutare l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Questo il commento social dell'olandese: "E' stato un onore aver condiviso il campo con te come compagno. Per me sei l'esempio perfetto per ogni giocatore, come puoi migliorare lavorando duramente e non essendo mai soddisfatto di ciò che hai vinto prima. Spero tu possa raggiungere moltri altri obiettivi. Buona fortuna Cris".