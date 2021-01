De Paul cambia agente? Probabilmente non squadra, iper valutato dall'Udinese

Cambiare agente per cercare di cambiare squadra, anche se probabilmente non in corsa. Rodrigo De Paul è il solito obiettivo per le squadre di Serie A, dal settimo posto in su, peccato che finora nessuno abbia offerto la giusta cifra per far sì che possa andare via da Udine. Valutazione alta, intorno ai 35 milioni di euro, magari con il Covid può essere abbassata. Certo, non in questa sessione di mercato. Così Mino Raiola ha provato, nelle vacanze di dicembre, il blitz per averlo nella propria scuderia. Significherebbe dire addio all'agente Agustin Jimenez, quasi sempre presente a Milano.

Così De Paul, pur essendo uno dei pezzi pregiati del calcio italiano, anche stavolta difficilmente cambierà casacca. Forse ci sarà più tempo a giugno, sempre che qualcuno arrivi con un assegno con un importo alto, probabilmente per rivoluzionare la squadra. Che poi De Paul sia il giocatore perfetto per alcuni club, Inter in primis (dovesse andare via Eriksen) questo è un altro discorso. Ma difficile pensare a cifre alte.