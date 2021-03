De Rossi e la Nazionale: le ambizioni da allenatore passano dal ritorno in azzurro

Daniele De Rossi riparte dalla Nazionale, da quella maglia che in carriera ha sempre condiviso con la pelle giallorossa e che ha portato alla vittoria del Mondiale nel 2006. È impaziente, l'ex capitano della Roma. Non riesce ad aspettare il tempo dei corsi di Coverciano per tornare a respirare il profumo delle grandi sfide e, grazie alla fiducia di Gravina e all'abbraccio ideale di Mancini, ha deciso di passare un primo periodo di apprendistato al fianco dell'allenatore più importante d'Italia, lasciando momentaneamente da parte le ambizioni che riguardano la Serie A.

Sì perché è chiaro a tutti, dalle sue dichiarazioni e dalle notizie che circolano da tempo sul suo conto, che l'ambizione di De Rossi sia quella, quanto prima, di allenare un club nella massima serie come stanno già facendo diversi dei suoi compagni del Mondiale. In principio i contatti con la Fiorentina, poi quelli per altre panchine come quella del Crotone, rifiutata perché rischiosa come prima esperienza. Ma anche altre decine di contatti che ancora non hanno portato a niente soprattutto per quel benedetto patentino che manca all'appello del suo palmares.

L'azzurro per iniziare un percorso che presto lo porterà su una panchina importante. Un modo per mettere a disposizione la propria esperienza ma al contempo apprendere come una spugna da un tecnico, Mancini, che pare il perfetto mentore per chi ha tutta l'ambizione di iniziare un lungo percorso vincente dopo il campo, anche nella veste di allenatore.