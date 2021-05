De Sciglio: "Dispiace non andare agli Europei. Non ho sentito Mancini, ma ci spero ancora"

Buona stagione in Francia col Lione per Mattia De Sciglio, che però è finito fuori dal giro della Nazionale: “Mi dispiace perché sono venuto in Francia mettendomi in discussione anche per avere più chance di riconquistare l’Italia - spiega il terzino a Tuttosport - Mancini non l’ho sentito. Il raduno sarà il 24: non mi sono ancora rassegnato, spero in una chiamata per l’Europeo”.