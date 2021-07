De Siervo: "Calendario asimmetrico per spalmare le gare. Var centralizzato per la distribuzione"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, è intervenuto a Dazn a margine della presentazione del calendario 2021/22: "Calendario asimmetrico? Le squadre hanno capito che il campionato va rinnovato. Questo cambiamento semplifica il lavoro di programmazione e ci permette di spalmare le partite, con tutti quei vincoli si rischiava un calendario molto stretto in cui le squadre si affrontavano in un determinato periodo dell'anno. Questo aiuta la competizione".

Sul VAR centralizzato a Coverciano.

"Un progetto importante di Federazione e AIA. In tre mesi stiamo facendo un miracolo, costruendo tutto da zero il centro di produzione della Serie A. La prima conseguenza è che gli arbitri vedranno in remoto, in sale divise da vetri. Dietro questa novità tecnologica c'è un innalzamento importante dei segnali televisivi per la distribuzione del prodotto".