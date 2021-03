De Zerbi-Gattuso, situazioni ribaltate. Il Napoli può centrare solo il quarto posto

vedi letture

Un anno fa sia Gennaro Gattuso che Roberto De Zerbi passavano un momento complicato. Perché il Napoli non aveva ancora infilato il filotto di vittorie che lo hanno portato ad alzare la Coppa Italia a giugno - nel prequel del campionato - mentre il Sassuolo era in dodicesima posizione, niente di trascendentale per chi poteva contare su un tridente con Boga, Berardi e Caputo, evidentemente in palla.

SITUAZIONI RIBALTATE - Un anno dopo Gattuso ha vissuto qualche mese di luna di miele, forse anche inaspettatamente, dopo la Coppa Italia e con l’arrivo di Osimhen, con un 4-2-3-1 divertente e che faceva sognare ma che è durato davvero poco anche a causa degli infortuni dei suoi principali interpreti offensivi. De Zerbi invece ha avuto un principio di campionato a razzo, salvo poi accartocciarsi su se stesso e rientrare nel gruppetto appena sotto le sette sorelle, con il Verona di Juric ma con una partita in meno ancora da giocare.

BIG ED ESONERI - Dopo la sfida contro il Granada Gattuso è stato riconfermato - a meno di sciagure - fino al termine della stagione. Anche per l’impossibilità di trovare un eventuale sostituto di livello che rimanga per tre mesi e sia soggetto ai risultati. Sembra però un allenatore già destinato a salutare, qualsiasi risultato possa portare a casa da qui alla fine della stagione. De Zerbi invece gode di ottima fama e probabilmente, come il suo predecessore Di Francesco, avrà l’opportunità di una big per testare finalmente il suo calcio e le sue ambizioni. Molto dipenderà anche da stasera, ovviamente, visto che il Napoli segue interessato.