Il Napoli torna in campo. Allegri riparte dal 4-3-3: nuovo ruolo per Vergara, occhio a Marin

Alle 18:00 prima amichevole estiva a Dimaro, con gli azzurri che sfideranno l'Arezzo. Allegri riparte dal 4-3-3, Vergara può agire da mezz'ala di centrocampo.

L'attesa è finita: il Napoli di Massimiliano Allegri è pronto a scendere in campo per la prima uscita stagionale. Dopo lo stop di ieri, causato da uno stato influenzale che ha costretto il tecnico a saltare il secondo allenamento e portato all'annullamento della presentazione dello staff in Piazza Madonna della Pace, oggi l'allenatore azzurro è atteso regolarmente in panchina. Alle 18, allo stadio Comunale di Carciato, gli azzurri affronteranno l'Arezzo nella prima amichevole dell'estate, un test che inaugura ufficialmente il percorso della nuova gestione.

Si riparte dal 4-3-3

Sul piano tattico, riferisce il Corriere dello Sport, i primi giorni di ritiro hanno già offerto indicazioni significative. Allegri ha rimesso al centro il 4-3-3, sistema che il Napoli aveva progressivamente accantonato nella scorsa stagione, lavorando con decisione sui principi di gioco e sulle nuove interpretazioni dei singoli.

Vergara mezz'ala, Marin vuol scalare le gerarchie

Tra gli esperimenti più interessanti che potremmo vedere, sottolinea il quotidiano, occhio a quello che vede l'impiego di Antonio Vergara nel ruolo di mezz'ala di centrocampo. Il difensore Rafa Marin sta invece cercando di ritagliarsi uno spazio importante e convincere il tecnico livornese.