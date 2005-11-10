Milan, Leao adesso apre alla pista turca: Galatasaray in pole, si parla di prestito con obbligo

L'attaccante portoghese sperava in una chiamata dalla Premier League o dalla Liga ma non c'è stato (per ora) alcun interessamento

Che ci sia aria di divorzio fra Rafael Leao e il Milan non è assolutamente una novità. L’attaccante portoghese si appresta a lasciare la formazione rossonera al termine di una stagione per niente positiva con diverse situazioni difficili e con la mancata qualificazione alla prossima Champions League arrivata all’ultima giornata con la clamorosa sconfitta contro il Cagliari e San Siro. Aria di divorzio dunque con il giocatore che, reduce dal Mondiale, adesso sta valutando alcuni scenari che potrebbero poi decollare nei prossimi giorni.

La speranza inglese o spagnola

E’ chiaro che il giocatore sognava un salto in avanti nella Premier League o nella Liga spagnola ma per il momento nessun club di questi due top campionati ha bussato dalle porte di Casa Milan in via Aldo Rossi. Motivo per cui il 10 rossonero adesso sta valutando altre opzioni per il proprio futuro che non saranno sicuramente nel nostro campionato.

Galatasaray in pole

Per questo motivo che adesso potrebbe anche arrivare un’apertura, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il campionato turco. Il Galatasaray resta comunque in pole position con la trattativa che potrebbe anche andare in porto sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Vedremo gli eventuali sviluppi in sede di mercato.