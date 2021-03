Derby Genoa-Samp, Il Secolo: Damsgaard, Thorsby, Askildsen out per sintomi influenzali

Samp, tamponi tutti negativi ma tre giocatori con sintomi sospetti sono a casa per precauzione

Novità sulla Sampdoria che non schiera in campo o in panchina tre giocatori importanti: scrive Il Secolo XIX che la società blucerchiata ha mandato a casa a titolo precauzionale almeno tre calciatori, risultati non positivi al giro di tamponi effettuato ieri sera, ma alle prese con raffreddori e lievi sintomi influenzali. I tre giocatori pertanto non sono presenti sulla distinta della partita. Si tratta di Kristoffer Askildsen, Morten Thorsby, Mikkel Damsgaard.