Desailly: "Bastoni può migliorare il Barcellona, ma è quello che è. Non vale la metà di Maldini"

Marcel Desailly, intervenuto a The Italian Football Podcast, ha parlato così di Alessandro Bastoni: “Penso che sia costante da diversi anni, se non sbaglio gioca all’Inter da circa sette stagioni e ha fatto bene a prescindere dall’allenatore. Non penso che sia un leader internazionale di primo livello, è un giocatore che sa adattarsi al sistema. Questo è il suo limite. Ha aiutato l’Inter probabilmente a vincere il campionato in questa stagione grazie alla sua costanza e alla capacità di leggere il gioco. Ma credo che il limite sia quello, a livello internazionale: questo è. Non giocano con lo stesso sistema”.

Il discorso si sposta infatti alla Nazionale: “È riuscito ad adattarsi di nuovo con Gennaro Gattuso. Gioca sul lato sinistro: se vuoi paragonarlo a Paolo Maldini, non è nemmeno la metà di Maldini. Ma è quello che”.

Spazio anche alle voci su un eventuale futuro al Barcellona: “Sarebbe una buona esperienza per misurare il suo livello. Il Barcellona è straordinario in ogni altra posizione, ma sono deboli dietro, ed è per questo che non vincono la Champions League. Potrebbe essere quel giocatore che porta continuità e solidità nel blocco difensivo per portare il Barcellona a un altro livello. Perché hanno decisamente bisogno di leader difensivi in rosa”.