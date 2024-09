Di Canio: "Con un percorso particolare l'Inter può arrivare in fondo alla Champions League"

L'ex attaccante Paolo Di Canio ha così commentato lo 0-0 dell'Inter sul campo del Manchester City nella loro sfida di Champions League, dagli studi di Sky Sport: "Con un percorso particolare l'Inter può arrivare in fondo alla Champions League. Oggi ha fatto diverse volte il block and pass, ma senza spazzare la palla davanti all'area, bensì uscendo in palleggio anche contro la pressione del City. E ci sono riusciti sei-sette volte. Il rammarico è che le potenziali occasioni da gol avute non si sono trasformate in tali perché è mancato qualche dettaglio. Sanno giocare in tutti i modi, anche in ripartenza ha giocatori che sanno correre portando la palla".

Il programma completo della prima giornata

Martedì 17 settembre

Juventus - PSV Eindhoven 3-1

Young Boys - Aston Villa 1-3

Bayern Monaco - Dinamo Zagabria 9-2

Milan - Liverpool 1-3

Real Madrid - Stoccarda 3-1

Sporting CP - Lilla 2-0

Mercoledì 18 settembre

Sparta Praga - Salisburgo 3-0

Bologna - Shakhtar 0-0

Celtic - Slovan Bratislava 5-1

Bruges - Borussia Dortmund 0-3

Manchester City - Inter 0-0

PSG - Girona 1-0

Giovedì 19 settembre

18.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

18.45 Stella Rossa - Benfica

21 Atalanta - Arsenal

21 Atletico Madrid - Lipsia

21 Brest - Sturm Graz

21 Monaco - Barcellona

Classifica

Bayern Monaco 3 punti (differenza reti +7)

Celtic 3 (+4)

Aston Villa 3 (+3)

Sparta Praga 3 (+3)

Juventus 3 (+2)

Liverpool 3 (+2)

Sporting CP 3 (+2)

Real Madrid 3 (+2)

Borussia Dortmund 3 (+2)

PSG 3 (+1)

Manchester City 1

Bologna 1

Inter 1

Shakhtar 1

Arsenal 0

Monaco 0

Brest 0

Sturm Graz 0

Leverkusen 0

Slovan Bratislava 0

Atalanta 0

Feyenoord 0

Barcellona 0

Atletico Madrid 0

Benfica 0

Stella Rossa 0

Lipsia 0

Girona 0 (-1)

Stoccarda 0 (-2)

PSV Eindhoven 0 (-2)

Milan 0 (-2)

Lilla 0 (-2)

Club Brugge 0 (-3)

Salisburgo 0 (-3)

Young Boys 0 (-3)

Dinamo Zagabria 0 (-7)