Di Francesco ammette: "È risaputo il fatto che stiamo cercando qualcosa in mezzo al campo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo, mister Eusebio Di Francesco ha commentato anche i rumors di mercato tra possibili nuove entrate ed uscite in casa Cagliari: "Il fatto che possa arrivare qualcuno è risaputo, così come il fatto che stiamo cercando qualcosa al centro del campo. C’è professionalità nei miei giocatori, ma è stato un gennaio difficile, per tanti motivi", le parole del tecnico rossoblù.