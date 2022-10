Di Maria allontana i dubbi e dichiara amore alla Juventus: "Qui mi sento come se fossi a casa"

La dichiarazione d'amore nei confronti della Juventus è di quelle importanti, se non altro perché arriva direttamente da Angel Di Maria. Finora, la stella argentina non è riuscita a rispettare a pieno le attese del popolo bianconero, complici un infortunio muscolare ed una reazione che a Monza gli è costata due giornate di squalifica. In attesa del suo rientro, però, il Fideo ha sgombrato il campo dai primi dubbi nati in queste settimane sul suo ambientamento a Torino, parlando a "433" nel programma "Deep Dive": "Questo scatto risale al mio quarto o quinto giorno in bianconero (sullo schermo gli viene mostrata una foto del 17 luglio, che lo vede a bordo piscina con Alex Sandro, Dybala, Danilo, Pogba e Arthur). Ebbene, sembrava che fossi alla Juventus da 4 o 5 anni. Questa foto dimostra l’affetto e quello che è in realtà la Juventus: una gran famiglia. Per me essere arrivato qui è molto più che importante: mi sento come se fossi a casa. Dal primo giorno", ha sottolineato Di Maria che farà il suo rientro in campo solo in Champions League contro il Maccabi Haifa.