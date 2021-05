Di Vaio: "Doppietta contro la Juve ricordo indelebile. Bologna, è ora di aggiornare le statistiche"

Intervistato dai canali ufficiali del Bologna, l'attuale responsabile scouting rossoblù Marco Di Vaio ha ricordato così la storica doppietta segnata nel 2011 contro la Juventus a pochi giorni dal big match coi bianconeri: "Di Bologna in generale ho un ricordo ancora vivo, qui ho iniziato una seconda carriera grazie alla fiducia dei tifosi e del club in un momento difficile della mia vita calcistica. Siamo ancora insieme a distanza di 12 anni, non è certo un caso. Ho segnato tanto, è stata un'avventura speciale e l'impresa con la Juve resterà sempre indelebile. In quella partita a Torino vedemmo la forza del nostro gruppo, fu un'impresa nell'impresa di quel campionato. Sono contento che ogni volta che affrontiamo la Juve si ricordi quella doppietta, ma anche un po' triste perché è tanto che quella statistica non viene aggiornata. Vediamo cosa succede domenica, anche se stavolta giochiamo a Bologna".