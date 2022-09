Diawara dalla Roma all'Anderlecht: una storia finita male e un'avventura non iniziata al top

Dopo esser finito fuori squadra alla Roma, dopo aver rifiutato una squadra dopo l'altra, dopo aver detto no a situazioni tecnicamente più vantaggiose per lui ed economicamente per i giallorossi, allo scadere dell'ultima sessione di mercato Amadou Diawara ha firmato un contratto con l'Anderlecht. Una storia terminata in modo amaro quella coi giallorossi: il talento del centrocampo che pareva pronto per il grande salto è diventato un peso del quale la Roma, nonostante i tanti tentativi e le soluzioni messe sul piatto, non riusciva a liberarsi. Poi anche Diawara si è convinto: Anderlecht, in Belgio, dove ha giocato tre gare ma in una stagione difficile a livello di risultati per i biancomalva.

Formula e cifre del trasferimento

3 milioni di euro, titolo definitivo

Presenze e minuti giocati

3 partite, 220 minuti