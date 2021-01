Difesa di ferro contro il Bologna, Bani: "Un punto di partenza, siamo stati perfetti"

Mattia Bani ha parlato ai canali ufficiali del Genoa dopo il 2-0 rifilato al Bologna: "Una partita difficile, che ci ha dato grande soddisfazione. Abbiamo vinto e non abbiamo subito gol. Non era decisiva ma molto importante per noi. C'era voglia di tornare a vincere in casa, dopo tante giornate e siamo contenti, speriamo ci dia slancio per le prossime partite. Palacio? È difficile affrontarlo, lo conosco bene perché ho giocato con lui. Dietro abbiamo concesso poco, siamo stati attenti e abbiamo fatto una partita quasi perfetta. È un punto di partenza, ora dobbiamo provare anche qualcosa di diverso, soprattutto quando abbiamo la palla".