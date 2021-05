Difesa di ferro, il motorino Kanté e il gioiello Mount: il Chelsea a caccia del bis in Champions

Ordine, dinamismo, compattezza. Intelligenza tattica, ma anche spazio ai singoli, per esaltarne le peculiarità. Un vero capolavoro, quello compiuto da Thomas Tuchel in 120 giorni sulla panchina del Chelsea. Il tecnico tedesco ha ridato identità e anima a una squadra che gravitava nella pancia della Premier League, senza infamia né lode, e l'ha portata in poco tempo a raggiungere traguardi impensabili. Ha battuto Simeone, Mourinho, Klopp, Zidane, Guardiola e Ancelotti, ovvero gli allenatori più vincenti degli ultimi 15 anni, e ha conquistato la finale di Champions League. Stavolta punta a vincere, dopo la delusione dello scorso agosto.

Il cammino in Champions - Otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, indolore e peraltro arrivata all'ultimo minuto, contro il Porto. Un cammino pressoché perfetto quello dei Blues, che hanno vinto agevolmente il Gruppo E sbaragliando la concorrenza di Rennes, Krasnodar e soprattutto del Siviglia, sommerso con un poker in Andalusia. Agli ottavi qualificazione meritatissima contro un Atletico Madrid molto rinunciatario: due partite meravigliose, come quella dell'andata contro la squadra di Sergio Conceiçao (carnefice della Juventus) e quella del ritorno contro il Real Madrid, dopo l'1-1 del Bernabeu.

Palmares europeo - Il primo trofeo internazionale del Chelsea risale al 1971, quando i londinesi conquistarono la Coppa delle Coppe battendo 2-1 in finale il Real Madrid. In semifinale, invece, a cedere fu proprio il Manchester City, eliminato con un doppio 1-0. Nel 1998 Zola e Vialli guidano il Chelsea verso il bis, mentre altri due italiani sono protagonisti nei due trionfi più recenti: Roberto Di Matteo, artefice dell'unico trionfo in Champions (2011-12) e Maurizio Sarri, unico allenatore italiano capace di vincere l'Europa League (2018-19).

La stella - Tra i tanti, scegliamo N'Golo Kanté. Equilibratore, indispensabile per gli equilibri, trascinatore. In carriera ha vinto tutto eppure non si risparmia mai. Non a caso è il pupillo di tutti gli allenatori che lo hanno avuto a disposizione.

I possibili protagonisti - Edouard Mendy è rimasto imbattuto a lungo, prima di capitolare sulla rovesciata tanto bella quanto inutile di Taremi. Poi c'è Thiago Silva, che meriterebbe una grande soddisfazione come ciliegina di una carriera straordinaria. Infine Mason Mount, l'uomo in più del Chelsea nelle partite che contano e vera rivelazione della stagione.

La probabile formazione (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Pulisic, Mount; Werner.