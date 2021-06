Dinamo Mosca e Krasnodar provano a inserirsi per Arnautovic ma il Bologna è avanti

Il Bologna è da tempo convinto di avere in pugno il cartellino di Marko Arnautovic per il quale il fratello sta trattando la rescissione con lo Shanghai con cui c'è un accordo fino al dicembre del 2022. Il club emiliano sta trattando col fratello/agente anche dei giovani come l'israeliano Azo del Maccabi Haifa e Radojcic dell'Aik Stoccolma, con tanto di provino per i due classe 2005 già effettuato a Casteldebole. Un motivo in più per essere ottimisti nonostante negli scorsi giorni diversi club, tra cui Dinamo Mosca e Krasnodar, abbiano tentato di inserirsi nella trattativa che porterà l'austriaco alla corte di Mihajlovic. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.