Diritti tv, decisi gli orari delle tre gare non in esclusiva: la novità riguarda il lunedì

Secondo il Corriere della Sera sono stati scelti gli orari delle tre partite non in esclusiva che devono ancora essere assegnate dopo che DAZN ha vinto il bando per tutto il pacchetto delle gare di Serie A per il prossimo triennio. I 3 match che ancora non sono stati assegnati come "pacchetto B", saranno l'anticipo del sabato alle 20.45, il lunch match delle 12.30 della domenica e il posticipo del lunedì alle 20.45.