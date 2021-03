Diritti tv, la Lega Serie A conferma: dopo la fumata nera di oggi, nuova Assemblea venerdì 26

Dopo la fumata nera sui diritti tv (la Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv domestici, con le spaccature tra i club che hanno prevalso nella scelta tra le due offerte sul tavolo, Dazn e Sky), le trattative tra i club riprenderanno presto, in una nuova assemblea che - come comunicato in via ufficiale - è prevista per venerdì. Per la vendita dei pacchetti, come per qualsiasi altra decisione, servono 14 voti. Nelle ultime assemblee era emersa una maggioranza schierata in favore di Dazn (con 840 milioni la proposta più ricca per sette gare in esclusiva e tre in co-esclusiva), ma non arrivava al numero di voti necessari per dare il sì definitivo all’accordo.