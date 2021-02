Diritti TV tra DAZN e Sky. Da pochi minuti è iniziata l'assemblea di Lega di Serie A

L’assemblea di Lega di Serie A, in programma per oggi, è iniziata da pochi minuti. Al centro della discussione, l'assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021-2024. Tutti le società sono rappresentate, ma attenzione anche all'ipotesi di ulteriore rinvio con i club allettati dall’offerta di Dazn (la migliore pervenuta a livello economico) ma al tempo stesso decisi ad avere maggiori garanzie sul trasferimento in streaming dell’intero campionato.