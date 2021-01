Djuricic in tribuna, la spiegazione di De Zerbi: "Ha sbagliato e ha pagato. Ha già chiesto scusa"

vedi letture

Nella sua intervista post partita della sfida contro l'Atalanta, persa per 5-1, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha spiegato il perché di Filip Djuricic in tribuna: "Vi spiego il mio ghigno, dico la verità. Prima della gara a Genova contro la Samp ha sbagliato con me e con i compagni, poi è tornato ad allenarsi bene ma oggi era giusto che restasse fuori. Ci sono regole da rispettare, che cosa ha sbagliato è giusto che resti privato. È voluto venire con la squadra, quindi non solo ha chiesto scusa ma ha fatto di più. Per me è come un figlio ma quando sbaglia deve essere puntito".