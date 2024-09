Domani Atalanta-Fiorentina, i convocati di Palladino: Gudmundsson ancora fuori dalla lista

vedi letture

Raffaele Palladino ha diramato i convocati della Fiorentina per la gara contro l'Atalanta, in programma domani a Bergamo alle ore 15.00. Presenti tutti i giocatori della rosa, ad eccezione di Albert Gudmundsson, reduce dal viaggio in Islanda per l'udienza in cui è coinvolto. Sempre nella giornata di oggi, come da programma, Palladino e tutta la Fiorentina hanno accolto il presidente Rocco Commisso, tornato dagli Stati Uniti dopo diverse settimane.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Quarta, Pongracic, Moreno, Parisi, Ranieri, Gosens.

Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Colpani, Kean, Kouame, Sottil, Ikoné.