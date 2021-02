Domani Bologna-Lazio, i convocati di Mihajlovic: fuori Tomiyasu e Hickey, torna Poli

Senza Tomiyasu, Faragò, Hickey e Medel, il Bologna ospita la Lazio in uno dei tre anticipi del sabato: non convocato Baldursson, mentre ritorna Poli in lista. Questo l’elenco dei convocati di mister Sinisa Mihajlovic per domani:

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Annan (77), Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Khailoti (68), Mbaye, Soumaoro.

Centrocampisti: Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.