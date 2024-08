Domani Brescia-Venezia, i convocati di Di Francesco: c'è Raimondo, out Tessmann

vedi letture

"Sono 21 i giocatori convocati da mister Eusebio Di Francesco per il match valido per i Trentaduesimi di Coppa Italia 2024/25, Brescia – Venezia FC, che si disputerà domenica 11 agosto alle ore 18.00 presso lo Stadio Mario Rigamonti". I lagunari hanno annunciato così sul proprio sito ufficiale la lista completa dei calciatori a disposizione per domani. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Jay Idzes, Lorenzo Lucchesi, Richie Sagrado, Marin Sverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Domen Crnigoj, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Mikael Ellertsson, Nunzio Lella

Attaccanti: Saad El Haddad, Christian Gytkjaer, Nicholas Pierini, Antonio Raimondo.

Out Pohjanpalo, Bjarkason, Busio e Oristanio per infortunio. Confermata l'assenza di Tanner Tessmann, come aveva già fatto sapere Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, in conferenza stampa: "Ho parlato con i ragazzi, ma non sono cose che mi competono e se ne occuperà la società di Tessmann. Ci sono cose da chiarire e sistemare, se ne devo parlare a livello tecnico beh, se è ricercato da squadre importanti allora la risposta è già quella. Valuterà la società in questi giorni il da farsi. Tessmann vi anticipo che non è convocato".