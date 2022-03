Domani Cagliari-Lazio, le ultime da Formello: Cataldi e Lazzari non partono, Acerbi dal 1'

Ultimissime sulla Lazio, impegnata domani in trasferta contro il Cagliari. Dalla rifinitura appena conclusa a Formello, arriva la conferma che gli unici assenti che non partiranno con il resto della squadra saranno Cataldi e Lazzari (entrambi ancora ai box). Per quanto riguarda la formazione, Acerbi resta davanti a Patric, così come Radu al momento è ancora favorito su Hysaj per giocare dal 1' (QUI tutte le ultime su Cagliari-Lazio).