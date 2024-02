Domani Lazio-Bologna, i convocati di Motta: due le assenze

vedi letture

Sono 24 i calciatori convocati da Thiago Motta, allenatore del Bologna, per la gara che, domani alle 12,30, vedrà i rossoblù protagonisti allo stadio Olimpico contro la Lazio. Due le assenze: Freuler è squalificato, mentre Soumaoro è ai box.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Salemaekers, Zirkzee.

A breve la conferenza stampa di Motta. Alle 14 il tecnico italo brasiliano dei rossoblù prenderà la parola in conferenza stampa. Per il Bologna la sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri rappresenta un vero e proprio scontro diretto. Gli emiliani, attualmente quarti in classifica a pari punti con l'Atalanta, hanno cinque punti di vantaggio, a parità di partite disputate sinora, sulla Lazio settima.

La probabile formazione del Bologna.

Per il match dell'Olimpico Motta recupera Calafiori che tornerà titolare al fianco di Beukema, con Posch e Krsistiansen sugli esterni. Da rimpiazzare, invece, lo squalificato Freuler che sarà sostituito da uno tra Moro e Fabbian. In porta dovrebbe rivedersi Skoruspki nonostante la bella prestazione di Ravaglia contro la Fiorentina, mentre il reparto offensivo sarà ancora guidato dal trio Orsolini-Zirkzee-Saelemaekers, con Ferguson che a seconda degli interpreti della mediana, sarà più o meno avanzato in mezzo al campo. (da Bologna, Micol Malaguti)