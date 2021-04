Domani United-Roma, Mkhitaryan: "Tiriamo fuori il meglio. In campionato situazione complicata"

Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un'intervista alla testata online The Athletic, parlando anche della sfida di domani tra Manchester United e Roma per la semifinale di Europa League: "Fonseca? Lui è abbastanza simile a Tuchel. Schiera i calciatori nelle proprie posizioni, lasciandoli liberi di esprimere il proprio gioco. Giochiamo in modo diverso contro squadre diverse, specialmente quando abbiamo il pallone. Qualche volta dobbiamo giocare più dentro al campo, altre volte più larghi. Dipende dalla gara e dalla situazione. Non è una questione di posizione occupata in campo ma di spazi che cerchiamo di utilizzare per creare occasioni da gol per noi e per i nostri compagni".

Adesso la semifinale contro il Manchester United. "Siamo l'unica italiana in corsa in Europa. In campionato, la situazione si è complicata anche perché noi giochiamo 3 volte a settimana e i nostri avversari solo una ma non ci lamentiamo. Ci mancano solo tre gare potenzialmente in coppa, quindi dobbiamo tirare fuori il meglio, anche perché se vinciamo il trofeo ci qualifichiamo per la Champions"