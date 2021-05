Donnarumma verso Euro2020: "L'ansia c'è, ma possiamo fare bene. L'Italia è un grande gruppo"

Intervenuto in live su Twitch sul canale di "Justees", il portiere del Milan Gigio Donnarumma ha parlato anche dell'imminente Europeo con la maglia dell'Italia: "È il mio primo torneo internazionale. La sto vivendo tranquillamente. L’ansia c’è però sono tranquillo e sereno, so che possiamo e dobbiamo far bene, siamo un grande gruppo. Non vedo l’ora di iniziare”.