Donnarumma verso il PSG, Bucciantini: "Il Milan non poteva far decidere a lui, ha una storia"

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha commentato la notizia della trattativa tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain, che sembra ormai in dirittura d'arrivo: "A me sembra che il PSG stia diventando il Real dei Galacticos. Dualismo Gigio-Navas? Intanto lo prendo, poi vediamo. Bisogna ripensare il calcio, ma non a Parigi. Il Milan aveva una storia da difendere, non poteva far decidere tutto a Donnarumma".