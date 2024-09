Ufficiale Dopo 155 presenze, Smalling lascia la Roma a titolo definitivo e va all'Al Fayha

Dopo l'arrivo ufficiale dello svincolato Hermoso (e la cessione, sempre ufficiale, del giovane Joao Costa in Arabia), arriva un'altra operazione della Roma, che con un un comunicato ha reso nota la partenza di Chris Smalling all'Al Fayha. Ecco la nota integrale del club giallorosso: "L’AS Roma comunica di aver ceduto Chris Smalling all'Al Fayha, a titolo definitivo. Il difensore inglese, arrivato in giallorosso nell'estate del 2019, ha collezionato 155 presenze e 10 gol. Nella stagione 2021-22, ha contribuito al successo della squadra in Conference League. Il Club augura a Chris i migliori auguri per il suo futuro".

"Grazie per questi 5 anni in giallorosso e in bocca al lupo per il futuro, Chris!", il messaggio sui social della Roma nei confronti del difensore inglese.

ACQUISTI

Manu Koné (C) (Borussia Mönchengladbach) DEF

Lan Jovanovic (P) (NK Aluminij) PRE

Alexis Saelemaekers (C) (Milan) PRE

Saud Abdulhamid (D) (Al Hilal) DEF

Artem Dovbyk (A) (Girona) DEF

Matìas Soulé (A) (Juventus) DEF

Samuel Dahl (D) (Djurgårdens IF) DEF

Mathew Ryan (P) (AZ) SVI

Enzo Le Fèe (C) (Stade rennais) DEF

Buba Sangaré (D) (Levante) DEF

Mario Hermoso (D) (Atletico Madrid) SVI

CESSIONI

Rick Karsdorp (D) (PSV Eindhoven) SVI

Jacopo Surricchio (C) (Modena) DEF

Edoardo Bove (C) (Fiorentina) PRE

Tammy Abraham (A) (Milan) PRE

William Feola (D) (Como) PRE

Manuel Nardozi (A) (Parma) PRE

Rui Patrício (P) (Atalanta) SVI

Martin Vetkal (C) (Brommapojkarna) DEF

Marash Kumbulla (D) (Espanyol) PRE

Matteo Plaia (D) (Perugia) PRE

Jan Oliveras (D) (Dinamo Zagabria) PRE

Ola Solbakken (A) (Empoli) PRE

Ebrima Darboe (C) (Frosinone) PRE

Vladislavs Razumejevs (P) (Dordrecht) DEF

Pietro Boer (P) (Pianese) DEF

Davide Mastrantonio (P) (Milan) PRE

Luigi Cherubini (A) (Carrarese) PRE

Riccardo Pagano (C) (Catanzaro) PRE

Francesco Chesti (D) (Pianese) PRE

Houssem Aouar (C) (Al Ittihad) DEF

Francesco D'alessio (C) (Cittadella) SVI

Leonardo Spinazzola (D) (Napoli) SVI

Andrea Belotti (A) (Como) DEF

Joao Costa (C) (Al-Ettifaq) DEF

Chris Smalling (D) Al Fayha DEF