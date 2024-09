Ufficiale Joao Costa saluta la Roma e va da Gerrard. Il brasiliano ha firmato con l'Al-Ettifaq

"L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Joao Costa all’Al-Ettifaq. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, l'attaccante brasiliano ha collezionato 5 presenze tra Serie A ed Europa League con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Joao!". Questo il comunicato con cui il club giallorosso ufficializza la cessione dell'esterno classe 2005 in Arabia, più specificatamente nel club allenato da Gerrard. Secondo quanto riporta Vocegiallorossa.it, al club giallorosso andranno 8-9 milioni.

Questo il quadro completo di acquisti e cessioni della Roma nel mercato estivo:

ACQUISTI

Manu Koné (C) (Borussia Mönchengladbach) DEF

Lan Jovanovic (P) (NK Aluminij) PRE

Alexis Saelemaekers (C) (Milan) PRE

Saud Abdulhamid (D) (Al Hilal) DEF

Artem Dovbyk (A) (Girona) DEF

Matìas Soulé (A) (Juventus) DEF

Samuel Dahl (D) (Djurgårdens IF) DEF

Mathew Ryan (P) (AZ) SVI

Enzo Le Fèe (C) (Stade rennais) DEF

Buba Sangaré (D) (Levante) DEF

Mario Hermoso (D) (Atletico Madrid) SVI

CESSIONI

Rick Karsdorp (D) (PSV Eindhoven) SVI

Jacopo Surricchio (C) (Modena) DEF

Edoardo Bove (C) (Fiorentina) PRE

Tammy Abraham (A) (Milan) PRE

William Feola (D) (Como) PRE

Manuel Nardozi (A) (Parma) PRE

Rui Patrício (P) (Atalanta) SVI

Martin Vetkal (C) (Brommapojkarna) DEF

Marash Kumbulla (D) (Espanyol) PRE

Matteo Plaia (D) (Perugia) PRE

Jan Oliveras (D) (Dinamo Zagabria) PRE

Ola Solbakken (A) (Empoli) PRE

Ebrima Darboe (C) (Frosinone) PRE

Vladislavs Razumejevs (P) (Dordrecht) DEF

Pietro Boer (P) (Pianese) DEF

Davide Mastrantonio (P) (Milan) PRE

Luigi Cherubini (A) (Carrarese) PRE

Riccardo Pagano (C) (Catanzaro) PRE

Francesco Chesti (D) (Pianese) PRE

Houssem Aouar (C) (Al Ittihad) DEF

Francesco D'alessio (C) (Cittadella) SVI

Leonardo Spinazzola (D) (Napoli) SVI

Andrea Belotti (A) (Como) DEF

Joao Costa (C) (Al-Ettifaq) DEF