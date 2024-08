Ufficiale Dopo l'arrivo di De Gea, la Fiorentina rinnova il contratto di Terracciano fino al 2026

vedi letture

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Terracciano ha rinnovato il contratto che lo legava al Club viola fino al 2026. Terracciano, arrivato alla Fiorentina nella stagione 2018/19, ha difeso la porta gigliata in 146 occasioni, riuscendo a mantenere la rete inviolata in 41 occasioni". Questo il comunicato con cui il club viola ufficializza il prolungamento del rapporto col portiere classe '90. La Fiorentina, ricordiamo, negli ultimi giorni ha ingaggiato per la porta anche lo svincolato di lusso David de Gea. Ora la palla passa a mister Palladino - al netto delle possibili sorprese di mercato - in vista dell'imminente inizio della stagione di Serie A (sabato sul campo del Parma per la prima giornata di campionato).