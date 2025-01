Ufficiale Dopo sei anni Bruno Bertinato lascia il Venezia: il portiere va al Portuguesa

Bruno Bertinato lascia definitivamente il Venezia. Dopo sei anni, l'estremo difensore sudamericano saluta l'Italia per tornare in patria. "Il Venezia FC comunica la cessione a titolo definitivo del portiere Bruno Bertinato all’ Associação Portuguesa de Desportos, club militante nel campionato Paulista A1, in Brasile .

Giunto in laguna nel gennaio 2019, Bertinato, 26 anni, oltre ad aver totalizzato 20 presenze in Serie C durante i prestiti al Lecco ed alla Vis Pesaro, ha collezionato 13 presenze con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie nella stagione 2023/24, nella quale ha disputato 9 partite".